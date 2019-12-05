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Kazaya karışan otomobil diğerinin üzerine çıktı

6 saat önce

Silivri TEM Otoyolu'nda yaşanan iki ayrı zincirleme kazada 1'i otobüs 8 araç birbirine girdi.

Silivri TEM Otoyolu'nda yaşanan iki ayrı zincirleme kazada 1'i otobüs 8 araç birbirine girdi. Hafif yaralanmalarla atlatılan kazalarda otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Kazalar nedeniyle trafikte de uzun süre aksamalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Selimpaşa Köprüsü üzerinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin diğerinin üzerine çıkması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kazaya karışan sürücülerden biri, "Sağ şeritteki araç önüme kırdı. Ben de ani fren yapınca arka arkaya kaza oldu" dedi.

TEM Otoyolu'ndaki bir diğer kaza ise Silivri sapağında yaşandı. İddiaya göre önündeki tırı sollayan yolcu otobüsü, freni tutmayınca 4 araca çarptı. Kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan çoğunun birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolculardan Mehmet Ağır, "Ben şoförün hemen arkasında oturuyordum. Otobüsün freni tutmadı. Zincirleme kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı. Bir diğer yolcu ise otobüsün tırı sollayınca duramayarak önündeki araçlara çarptığını söyledi. TEM Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

(İHA)

Kazaya karışan otomobil diğerinin üzerine çıktı

TEM Otoyolu, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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