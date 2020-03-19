Kazaya karışan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kazaya karışan otomobilden uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Kazaya karışan otomobilden uyuşturucu çıktı Araçta iki adet kasap bıçağı, kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde kazaya karışan araçtaki şahıslardan şüphelenerek arama yapan İncekum Jandarma ekipleri, araçta kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar...

Kazaya karışan otomobilden uyuşturucu çıktı

Araçta iki adet kasap bıçağı, kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kazaya karışan araçtaki şahıslardan şüphelenerek arama yapan İncekum Jandarma ekipleri, araçta kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar buldu.

Kaza, Avsallar Mahallesi D-400 karayolu caddesi orman kampı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 HD 730 plakalı Eren K. yönetimindeki araç, hareket halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Oradan geçen jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, gerekli incelemeler yaptı. Yapılan işlemlerin ardından hasarı olmayan kamyonu olay yerinden gönderen ekipler, Eren K. ve yanındaki arkadaşı Savaş A'nın hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada iki tane kasap bıçağı, kristal uyuşturucu ve 25 gram kubar esrar bulundu.

2 şüpheli, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kazaya karışan otomobilden uyuşturucu çıktı

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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