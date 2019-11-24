Son Dakika Haberleri: Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde önceki gün 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında park halinde bulunan aracın trafikten men olduğu tespit edildi.

Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde önceki gün 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında park halinde bulunan aracın trafikten men olduğu tespit edildi.


Ayancık- Türkeli kara yolunun 3. kilometresindeki Pazarcık mevkisinde meydana gelen kazada, D.Ü.'nün kullandığı ve arıza çıkması sebebiyle yol kenarına park ettiği 57 HD 467 plakalı otomobilin, ruhsatsız ve trafikten men olduğu belirlendi.


Yine aynı istikamette seyir halinde olan H.Ş.'nin kullandığı 57 EH 557 plakalı otomobil arkadan çarpmış, kazada H.Ş. ve diğer araç sürücüsü D.Ü. yaralanmıştı. Yaralılardan D.Ü.'nün durumunun ağır olduğu ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.


Trafikten men olduğu ve hiçbir evrakının bulunmadığı belirlenen 57 HD 467 plakalı otomobil, Boyabat ilçesinde yediemine çekildi. - SİNOP

Ayancık, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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