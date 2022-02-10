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Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi - Son Dakika

Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi

10.02.2022 15:13

Son dakika haberine göre Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.

Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi

GAZİANTEP Gaziantep'te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken diğer sürücü ise kaza yerinde tiktok izleyerek zaman geçirdi.

Kaza Gaziantep'in İslahiye ilçesi çevre yolu otogar kavşağında meydana geldi. İ. Dal'ın kullandığı Renault marka 27 R 7375 plakalı otomobil ile Ş. Yaba'nın kullandığı Renault marka 27 RP 854 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı. Kazada 1 sürücü yaralanarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücü ise aracının yanında işlemlerin yapılmasını beklerken tiktok'ta video izleyerek zaman geçirdi.

Kazada yaralanan sürücü tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, diğer sürücü ise işlemlerin bitmesinden sonra aracını çekici çağırarak olay yerinden kaldırdı.

Emniyet kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi

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Gaziantep, Otomobil, Tiktok, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi - Son Dakika
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