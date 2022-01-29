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Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı - Son Dakika

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı

29.01.2022 23:11
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı

EDİRNE'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

EDİRNE'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov'un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki CB187BA Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

POZİTİF ÇIKTIĞINI KAZA YERİNDE ÖĞRENDİKazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, TIR sürücü Todorov'u gözaltına aldı.


Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
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Otomobil, Bulgar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı - Son Dakika
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