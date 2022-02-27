Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı

27.02.2022 09:32

Sivas'ta, trafik ve iş kazalarına karışan kişilerin kimlik bilgilerini usulsüzce sigorta şirketlerine sızdıran biri kadın, 3 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta, trafik ve iş kazalarına karışan kişilerin kimlik bilgilerini usulsüzce sigorta şirketlerine sızdıran biri kadın, 3 zanlı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında hastane çalışanları H.G. ve O.G. ile sigorta şirketi görevlisi H.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların, trafik kazasına veya iş kazasına karışan kişilerin bilgilerini usulsüz olarak hastane verilerinden aldıklarını ve bu verileri sigorta veya trafik hasar danışmanı gibi yerlere sızdırdıklarını, bu iş yerlerinin de şahısları anlaşmalı oldukları avukatlara yönlendirmeye çalıştıklarını tespit eden polis ekipleri, H.G, O.G. ve H.İ'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, yüzlerce kişiye ait kimlik ve iletişim bilgileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı
Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı
Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Sigorta, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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