Kazaya Koşan Ekip Kazadan Kıl Payı Kurtuldu
1 saat önce
Iowa'da karla kaplı bir alanda meydana gelen trafik kazasına koşan polis memurları az kalsın başka bir kazanın kurbanı oluyordu.
Iowa
'da karla kaplı bir alanda meydana gelen trafik kazasına koşan polis memurları az kalsın başka bir kazanın kurbanı oluyordu. Polis
memurlarının tam araçtan çıktığı sırada yanlarından aşırı hızla geçen bir araç bir polisi hafif yaraladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:35
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