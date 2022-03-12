Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı - Son Dakika
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Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı

12.03.2022 23:41
Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı

Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde bir kazaya müdahale etmek için olay yerinde bulunan polis memuru ve sağlık personeli meydana gelen ikinci kazada yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kazaya müdahale etmek için olay yerinde bulunan polis memuru ve sağlık personeli meydana gelen ikinci kazada yaralandı. Kamyonun altında kalan polis memuru uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas- Bodrum karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptığı sırada yoldan geçen bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevredeki araçlara çarptı. Meydana gelen ikinci kazada bir sağlık personeli yaralanırken, polis memuru ise kamyonun altında kaldı. Yaşanan ikinci kazanın ardından sağlık personeli ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekibi başta olmak üzere diğer ekipler de yaralı polis memurunu kamyonun altından kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabaları polis memurunu kurtarmaya yetmeyince olay yerine bu kez vinç getirildi. Vinçle kaldırılan kamyonun altından çıkartılan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı

YORUMLAR
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Polis Memuru, Bodrum, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı - Son Dakika


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