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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

6 saat önce

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna yoldan geçen başka bir araç çarptı.

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna yoldan geçen başka bir araç çarptı.

Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Trafik Polisi Recep Büyük'e Mehmet M. yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru yaralanırken ilk yardımına meslektaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi tamamlanan polis memuru Recep Büyük tedavi edilmek üzere Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet M. Polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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