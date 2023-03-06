Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

06.03.2023 16:57

Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasına müdahale için duran ambulansa ve kazalı araca başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, biri sağlık personeli 3 kişi ise yaralandı.

Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasına müdahale için duran ambulansa ve kazalı araca başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, biri sağlık personeli 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aydın- İzmir Otobanı Germencik Gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anna T. idaresindeki 48 AIJ 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak kazaya karıştı. Germencik'ten Efeler istikametine görev dönüşünde olan Rıdvan K. idaresindeki 09 HG 792 plakalı ambulans, trafik kazasına müdahale etmek için olay yerinde durdu. Sağlık personelleri kazada yaralanan Anna T. isimli yabancı uyruklu yaralıya müdahale etmeye başladı. Aydın istikametine doğru seyir halinde olan Anıl Ö. idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, olay yerindeki ambulansa ve kaza yapan araca çarparak savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sağlık personeli Hasan Kaymaz (26), sağlık personeli Fatma K. (35), sürücüler Anna T. ve Anıl Ö. ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır şekilde yaralanan sağlık personeli Kaymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada yaralılara müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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