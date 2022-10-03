Kazaya müdahale ederken şehit düştü: Şehidin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazaya müdahale ederken şehit düştü: Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

03.10.2022 12:32
Kazaya müdahale ederken şehit düştü: Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarpması sonucu şehit düşen asker, törenle memleketine uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarpması sonucu şehit düşen asker, törenle memleketine uğurlandı.

Kırklarelinin Lüleburgaz ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen kaza ihbarına giden jandarma ekipler, kazaya ilişkin yolda güvenlik önlemleri alırken o sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Hüseyin Cerit (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

YÜREKLERİ DAĞLADI: "BABA KALK BENİ YALNIZ BIRAKMA"

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cerit İçin Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Cemalletin Akyüz, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Törene katılan şehidin yakınları tabutun başında zaman zaman sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü. Törende şehidin kızı Defne Cerit, asker selamı vererek, "Baba kalk beni yalnız bırakma lütfen" dedi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra dualar okundu. Duaların ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

YOL GÜVENLİĞİNİ ALIRKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Kaza, Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi, D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine Uzm. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, emir komutasındaki 3 personelden oluşan devriye ekibi, Babaeski Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları müdahale ekibi ile, yol güvenliğini almaya çalışarak önceden meydana gelen kazaya müdahale etmeye çalıştı. O esnada sürücülüğünü K.S.'nin yaptığı 39 SK 997 plakalı aracı ile kaza bölgesine ikazlara uymayarak ve aşırı süratli bir şekilde girerek önce kaza bölgesindeki dubalara sonrada jandarma ekiplerine ve 39 JAA 025 plakalı devriye aracına çarptı.

SÜRÜCÜDE AĞIR YARALI

Kazada devriye Komutanı Uzman Çavuş Hüseyin Cerit ve mesai arkadaşı Uzman Çavuş Ekrem Kılınç ve otomobil sürücüsü K.S. yaralandı. Haber verilmesine üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edilerek her iki jandarma personeli ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Hüseyin Cerit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Meydana gelen feci kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Çanlı - İHA)

YORUMLAR
500
Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü
Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazaya müdahale ederken şehit düştü: Şehidin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:19:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kazaya müdahale ederken şehit düştü: Şehidin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement