Kaza, 06.02 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi E-5 karayolu İstanbul istikameti yan yolda meydan geldi. Kontrolden çıkan TEMSA marka yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. 3 yolcunun yaralandığı kaza nedeniyle otobüs şoförü Otobüs şoförü Hasan K. (52) isimli şahıs olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, kazanın şoförün direksiyon başında iken uyumasından dolayı meydana geldiği belirlendi. Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazaya, uyuyan otobüs şoförünün neden olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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