Kazaya yaptıkları kişiyi darbedip, kaçan iki şüpheliden biri, bir kez daha kaza yapınca yakalandı

ADANA'da trafik kazası yaptıkları bir kişiyi çıkan tartışmada darbettikten sonra polisten kaçan iki şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaptı. İsmi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kazanın ardından yaya olarak kaçıp, izini kaybettirirken, yanındaki arkadaşı Mehmet Atakan A. ise polis tarafından yakalandı. Otomobilin içinde ve çevresinde arama yapan poliser, aracın altında üzeri kanlı bir bıçak ele geçirdi.

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazının ardından her iki araçta bulunanlar tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi darbedildi. Darp olayını gerçekleştirdiği öne sürülen iki kişi, kaza yapıkları 01 AFH 842 plakalı otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını telsizle anons etmesi sonucu, aracın geçiş güzergahlarında önlem alındı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelilerin bulunduğu otomobille Şakirpaşa ve Yeşilevler mahallelerinin kesiştiği kavşakta karşılaştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yeşilevler Mahallesi'ne geçen otomobil sürücüsü, daha sonra Ray Sokak'a dönüş yarak kaçışını sürdürdü.

KAÇARKEN YİNE KAZA YAPTILAR

Kaçış sırasında otomobil sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan araç, tren hattı üzerindeki yaya geçinin beton bariyerine çarparak durdu. Otomobilden inen sürücü, karanlıktan faydalanarak yaya olarak kaçıp, izini kaybettirdi. Yanındaki arkadaşı Mehmet Atakan A. ise polis tarafından yakalandı. Otomobilin içinde ve çevresinde arama yapan poliser, aracın altında üzeri kanlı bir bıçak ele geçirdi. Üzeri kanlı bıçağın sürücüye ait olup, olmadığı yapılacak kriminal incelemenin ardından belli olacak. Mehmet Atakan A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götüren ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.