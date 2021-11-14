Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktıktan saniyeler sonra marketine otomobil girdi - Son Dakika

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktıktan saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Arkadaşının kaza yaptığını duyup dükkandan ayrıldı döndüğünde işyerini harabe halinde buldu

ANTALYA - Antalya'da oğlunun arkadaşının kaza yaptığını öğrenince dükkanı kapatıp yardıma giden adamın iş yerine 30 saniye sonra otomobil girdi. İş yerine otomobil giren market sahibi Hüseyin Tekinaslan, "Oğlumun arkadaşı kaza yaptığı için dükkanı kapattık. 30 saniye sonra iş yerimize araç girdi" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece 02: 00 sıralarında Kadıoğlu kavşağında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir marketin içine girdi. Kimsenin yara almadığı kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Manavgat istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 48 AGG 194 plakalı otomobil, önce kavşakta bir araca çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarında bulunan markete girdi.

"Bu ikinci kazamız"

Daha öncede dükkana otomobil girdiğini belirten Market sahibi Hüseyin Tekinaslan, " Oğlumla birlikte dükkanı kapattık, arkadaşları kaza yapmış dedi hem ona bakalım hem de eve gidelim diye. Tam aracın yanına gittik, 30 saniye sonra arkamızdan gümbürtü oldu. Önce bir aracın kavşakta bir araca vurduğunu gördük. Sonra kontrolünü kaybedip bizim dükkana girdiğini gördük. Koştuk, geldik otomobilin içinde bir kadın, bir erkek vardı. Onlarda yara almadan kurtulmuşlar. Diğer çarpmış olduğu araçtakiler de yara almadan kurtulmuşlar. Daha sonra polis ekipleri ile olay yeri inceleme geldi. Bizde karakola gidip ifade verdik. Yaklaşık 2 yıl önce yine bir kaza oldu. 19 yaşında ki çocuğa çarpıp dükkanımızın içine soktu. Çocuk vefat etti, sürücü ise ayağı sakat bir şekilde kaldı. Bu ikinci kazamız, Allah daha büyüğünü göstermesin" diye konuştu.