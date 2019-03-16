Son Dakika Haberleri: Kazaya Yardıma Giderken Hayatını Kaybetti

Kazaya Yardıma Giderken Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kazaya Yardıma Giderken Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kayseri Malatya kara yolunun 54. kilometresinde Alattin Subaşı (47) idaresindeki 16 LRH 80 plakalı otomobil, trafik kazasına yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Şahin'e (34) çarpmasının ardından devrildi.

Kazada, Metehan Şahin ve sürücü Subaşı ile araçta bulunan Mehmet Şahin Özkan, Mehmet Özkan, Şirazdin Özkan ve Engin Belik Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Metehan Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Subaşı, Kayseri, Güncel
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