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Kazayı bırakıp zeytin topladılar

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytin ağacına otomobil çarptı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytin ağacına otomobil çarptı. Kırılan zeytin ağacının zeytinleri, sahipleri tarafından toplandı.


Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durabildi. Kaza sonrası zeytinlik sahiplerinin kırılan daldaki zeytinleri toplaması ise ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.


Kaza önceki gün Gümbet Dolgu Alanı'nda yaşandı. Dayılar Sokak'tan Osman Nuri Bilgin Caddesi'ne seyreden 48 BN 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki zeytinliğe doğru yönelen otomobil, ağaçlardan birine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle ağacın bir dalı kırılarak yere yıkıldı. Kazada yaralanan olmazken zeytinliğin sahibi ve arkadaşları kovalarla gelerek zeytinleri topladı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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