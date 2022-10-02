Kazayı çeken muhabire yönelik sözleri şaşırttı: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde bir kamyonet, Halkalı Marmaray durağı yakınlarında kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savurulup devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise başka bir kazanın olmaması için önlem aldı.

POLİS GİBİ KİMLİK SORDULAR

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan şahsın akrabaları, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabirine saldırdı. Bir kişi 'çekemezsin' diyerek kameraya vururken, diğeri ise polis gibi kimlik sormaya çalıştı.

"ÜSTEĞMEN KUZENİMİ Mİ ÇAĞIRAYIM?"

Bu sırada kameraya vuran şahıs ise muhabire yönelik tehditler savurarak, " Ankara'daki üsteğmen kuzenimi mi çağırayım, seni genelkurmaya şikayet edeceğim" diyerek ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Polislerin araya girmesiyle saldırgan şahıslar, muhabirin çevresinden uzaklaştırıldı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından ise trafik akışı normale döndü.