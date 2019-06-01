Kazayı gören gözlerine inanamadı
1 saat önce
Kazayı gören gözlerine inanamadıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Kazayı gören gözlerine inanamadı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.
Kaza akşam saatlerinde Siverek- Adıyaman
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 TJ 790 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampol kenarında bulunan taş yığınlarının üzerine uçtu. Meydana gelen kazada ölü veya yaralı olmazken, taşların üzerine uçan ve askıda kalan araçta da büyük çapta bir hasar meydana gelmedi.
Adeta elle taşların üzerine konulmuş gibi aracı gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Yoldan geçenler ilginç kazayı cep telefonlarıyla kaydetti.
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