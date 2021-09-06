Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü - Son Dakika

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Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne yapılacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Ayvalık'ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü S.Ü., o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural'a çarptı. Sural'a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Sural'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 112 Acil Yardım ambulansının Gömeç ilçesinden olay yerine ulaşması nedeniyle yarım saat gecikmeli gelmesi vatandaşların tepkisini çekti. Kazayı uzaktan görüp, 112 acil yardım hattını arayan Deniz Sural'ın eşi Ali Sural ise kazazedenin eşi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.