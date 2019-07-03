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Kazayı izlerken, kaza yaptı

2 saat önce

ANTALYA'da, kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazayı izleyen sürücü, ikinci kazaya neden oldu.

Kazayı izlerken, kaza yaptı, System.String[]
ANTALYA'da, kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazayı izleyen sürücü, ikinci kazaya neden oldu. Minibüs ile otomobil de çarpışırken, kazalarda 3'ü Rus turist 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Antalya- Kemer yolunun  Topçam mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi bilinmeyen karpuz yüklü 07 TN 250 plakalı kamyonet, su yüklü 20 F 8249 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Bu sırada yine isimleri bilinmeyen, karşı şeritte giden ve içinde turistlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Minibüste bulunan 3'ü Rus turist olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı. 
Öte yandan ikinci kazanın, ilk kazayı izleyen sürücülerden biri yüzünden meydana geldiği belirtildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:06 Kaynak: DHA
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