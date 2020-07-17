Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktı - Son Dakika

Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktı

Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktıSAMSUN'da iki otomobilin karıştığı kaza yerinden geçen alkollü olduğu değerlendirilen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını sanınca ortaya ilginç giyaloglar çıktı.

Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktı

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SAMSUN'da iki otomobilin karıştığı kaza yerinden geçen alkollü olduğu değerlendirilen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını sanınca ortaya ilginç giyaloglar çıktı. Kimliği belirsiz kişi telefonda aradığı kişiye "Ben şimdi kaza yaptım, 50 bin lira zararım var. Bu işi yarın bir çözün. Fahrettin Koca beni arasın" dedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.H. idaresindeki ticari taksi ile M.Ö. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza yerinden geçen alkollü olduğu değerlendirilen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını sanınca ortaya ilginç giyaloglar çıktı. Kimliği belirsiz kişi telefonda aradığı kişiye "Ben şimdi kaza yaptım, 50 bin lira zararım var. Bu işi yarın bir çözün. Fahrettin Koca beni arasın" dedi. Kazaya karışanların gülerek izlediği kişi daha sonra araçların yanından uzaklaştı.

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktı - Son Dakika
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