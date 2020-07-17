Kazayı üstlenmeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Kazayı üstlenmeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü

ADANA'da alkollü araç kullandığı öne sürülen Engin Sayın (26), kaza yapınca cep telefonuyla aradığı Emrah Gülçiçek'ten (29) gelip, kazayı üstlenmesini istedi.

ADANA'da alkollü araç kullandığı öne sürülen Engin Sayın (26), kaza yapınca cep telefonuyla aradığı Emrah Gülçiçek'ten (29) gelip, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek olumsuz yanıt verince, Sayın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, 14 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4377. Sokak'ta meydana geldi. Engin Sayın, araç kullanırken merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Alkollü olduğu öne sürülen Sayın, arkadaşı Emrah Gülçiçek'i cep telefonuyla arayarak, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek, olumsuz yanıt verince iki arkadaş arasında telefonda tartışma çıktı. Engin Sayın polisler gelmeden bölgeden ayrıldı.

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Kazadan saatler sonra Gülçiçek'in oturduğu kıraathaneye giden Engin Sayın, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Emrah Gülçiçek'e ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek'in karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Engin Sayın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirlediği Sayın'ı, yakalayarak gözaltına aldı.

Engin Sayın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Gülçiçek'in cenazesi ise kentte toprağa verildi.


Adana Yüregir, Emrah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazayı üstlenmeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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