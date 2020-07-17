Kazayı üstlenmeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

ADANA'da alkollü araç kullandığı öne sürülen Engin Sayın (26), kaza yapınca cep telefonuyla aradığı Emrah Gülçiçek'ten (29) gelip, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek olumsuz yanıt verince, Sayın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, 14 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4377. Sokak'ta meydana geldi. Engin Sayın, araç kullanırken merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Alkollü olduğu öne sürülen Sayın, arkadaşı Emrah Gülçiçek'i cep telefonuyla arayarak, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek, olumsuz yanıt verince iki arkadaş arasında telefonda tartışma çıktı. Engin Sayın polisler gelmeden bölgeden ayrıldı.
Engin Sayın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Gülçiçek'in cenazesi ise kentte toprağa verildi.