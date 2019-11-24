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Kazayla 3 yaşındaki kızını vurdu

6 saat önce

Esenyurt'ta bir şahıs, evinde silahıyla uğraşırken 3 yaşındaki kızını ağır yaraladı.

Kazayla 3 yaşındaki kızını vurdu, System.String[]

Esenyurt'ta bir şahıs, evinde silahıyla uğraşırken 3 yaşındaki kızını ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki evlerinde F.K. ruhsatsız tabancasıyla uğraşırken silahın ateş alması sonucu kızı E.B.K.'yı (3) karnından ağır yaraladı.

Babası tarafından çevredeki özel bir hastaneye ulaştıran çocuk, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Gerçeği itiraf etti

Çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, polis, babanın hastanedeki ifadesinde çocuğunun evin balkonunda annesinin kucağındayken düğün konvoyunda açılan ateş sonucu yaralandığını söylediğini tespit etti.

Polisin ikinci kez konuştuğu baba bu kez, çocuğuyla sokakta yürürken nereden geldiği belli olmayan bir mermiyle yaralandığını anlattı.

Çelişkili ifadeler üzerine ekipler, babayı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sokakta herhangi bir olaya rastlamayınca F.K. tehdit edildiği için ruhsatsız silah aldığını, evinde silahla uğraşırken kazayla çocuğunu vurduğunu itiraf etti.

Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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