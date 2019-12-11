Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı - Son Dakika

Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı

6 saat önce

Aksaray'da boş alanda atış yaparken silahının ateş alması sonucu kazara annesini vurarak ağır yaralayan 23 yaşındaki genç polis çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.

Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı, System.String[]

Aksaray'da boş alanda atış yaparken silahının ateş alması sonucu kazara annesini vurarak ağır yaralayan 23 yaşındaki genç polis çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.


Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru Aydın Ü. (23), izinli olarak Ağaçören ilçesinde yaşayan annesi Vahide Ü.'nün (64) yanına geldi. Annesi Vahide Ü. ile Göllü mevkisine gezmeye giden genç polis memuru, burada bir çeşmenin başında silahını çıkartarak atış yapmaya başladı. Daha sonra silahında kalan mermiyi fark etmeyen genç polis, kazara silahının ateş alması sonucu annesini Vahide Ü.'yü karnından vurdu. Annesinin yaralandığını gören Aydın Ü., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralanan kadın Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Vahide Ü., durumunun ağır olması nedeniyle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Annesini kazara vurduğu önü sürülen polis memuru Aydın Ü. ise olayın ardından Ağaçören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen polis memuru, burada verdiği ilk ifadesinde, çeşme kenarında atış yapmak maksadı ile silahını çektiğini, atış yaptığı esnada namluda mermiyi fark etmeyerek silahının ateş aldığını, çıkan merminin annesinin sol karin bölgesine istemeyerek yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli polis memuru Aydın Ü. ilk ifadesinin ardından olayda kullandığı tabanca ile birlikte Ağaçören Jandarmaya Komutanlığına teslim edildi.


Polis memuru serbest kaldı, annenin durumu iyiye gidiyor


Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınan 23 yaşındaki polis memuru Aydın Ü., jandarma tarafından alınan ifadesinin ardından Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan genç polis savcılıkça serbest bırakıldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden 64 yaşındaki anne Vahide Ü.'nün ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede
Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

Son Dakika Haberleri
01:01 Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
00:46 'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak' - Son Dakika
00:46 Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı - Son Dakika
00:46 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
00:46 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]