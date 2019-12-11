Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı - Son Dakika

Aksaray'da boş alanda atış yaparken silahının ateş alması sonucu kazara annesini vurarak ağır yaralayan 23 yaşındaki genç polis çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.



Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru Aydın Ü. (23), izinli olarak Ağaçören ilçesinde yaşayan annesi Vahide Ü.'nün (64) yanına geldi. Annesi Vahide Ü. ile Göllü mevkisine gezmeye giden genç polis memuru, burada bir çeşmenin başında silahını çıkartarak atış yapmaya başladı. Daha sonra silahında kalan mermiyi fark etmeyen genç polis, kazara silahının ateş alması sonucu annesini Vahide Ü.'yü karnından vurdu. Annesinin yaralandığını gören Aydın Ü., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralanan kadın Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Vahide Ü., durumunun ağır olması nedeniyle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Annesini kazara vurduğu önü sürülen polis memuru Aydın Ü. ise olayın ardından Ağaçören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen polis memuru, burada verdiği ilk ifadesinde, çeşme kenarında atış yapmak maksadı ile silahını çektiğini, atış yaptığı esnada namluda mermiyi fark etmeyerek silahının ateş aldığını, çıkan merminin annesinin sol karin bölgesine istemeyerek yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli polis memuru Aydın Ü. ilk ifadesinin ardından olayda kullandığı tabanca ile birlikte Ağaçören Jandarmaya Komutanlığına teslim edildi.



Polis memuru serbest kaldı, annenin durumu iyiye gidiyor



Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınan 23 yaşındaki polis memuru Aydın Ü., jandarma tarafından alınan ifadesinin ardından Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan genç polis savcılıkça serbest bırakıldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden 64 yaşındaki anne Vahide Ü.'nün ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - AKSARAY