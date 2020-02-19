Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

7 saat önce

Çorum'da, yere düşürdüğü silahın ateş alması sonucu kafasına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'da, yere düşürdüğü silahın ateş alması sonucu kafasına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Çobandivan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Hikmet Kaya(46) evindeyken elindeki silahı düşürdü. Yere düşen silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralanan Kaya, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavi altında olan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaya'nın cenazesi Hitit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Çobandivan köyünde toprağa verildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü
Kazada hayatını kaybeden kadının kızıyla aynı sonu yaşadığı ortaya çıktı Podolski'nin, berber koltuğunda çay keyfi Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]