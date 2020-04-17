Kazayla başlayıp, cinayetle biten olayda tutuklama - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla vurarak, öldüren Ulaş Demir, mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Nisan günü saat 11.30 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş Demir'in iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Yiğit, kullandığı 07 AHS 980 plakalı minibüsle çarptı. Kazanın ardından Demir ile Yiğit arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüdükten sonra Yiğit, minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı. Ulaş Demir ise otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Demir, aracından inerek, yanında taşıdığı tabancayla Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yiğit, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Yiğit, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Yiğit, ertesi gün yaşamını yitirdi.Ulaş Demir ise 15 Nisan akşamı jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ulaş Demir, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.