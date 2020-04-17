Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandı - Son Dakika

Ulaş Demir, 15 Nisan günü akşam saatlerinde jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Demir, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Ulaş Demir, otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Ulaş Demir aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek öldüren Ulaş Demir, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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