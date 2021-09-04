Kazayla göğsüne saplanan zıpkın sonrası soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Kazayla göğsüne saplanan zıpkın sonrası soluğu hastanede aldı
04.09.2021 13:43
Karaburun'da balık avlamaya giden Oğuzhan Sonugür, elindeki zıpkını göğsüne sapladı. Arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkartılan Sonugür, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sonugür'e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafikte zıpkının 21 santimetre içeriye girdiğini tespit etti. Ameliyat edilen Oğuzhan Sonugür, ardından yoğun bakım servisine alındı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde 33 yaşındaki Oğuzhan Sonügür'ün göğsüne, balık tutmak isterken yanlışlıkla zıpkın saplandı.
KALBİNE DOĞRU SAPLANMIŞ
Hemen hastaneye kaldırılan Sonügür'ü ameliyat eden ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, "Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Meslek hayatımızda çok az rastlayacağımız, bu zorlu ameliyatı başarı tamamlayarak kalpte ciddi bir onarım yaptık" diye konuştu.
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