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Kazayla kendini vurdu

1 saat önce

Siirt'te temizlediği av tüfeği kazayla ateş alan şahıs yaralandı.

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Siirt'te temizlediği av tüfeği kazayla ateş alan şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaayaboğaz köyünde oturan Ferhat Yıldız (24), evinde temizlediği av tüfeği ateş aldı.
Ağır yarlanan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:30 Kaynak: AA
Ferhat Yıldız, Siirt, Güncel
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