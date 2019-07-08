Kazayla kendini vurdu
1 saat önce
Siirt'te temizlediği av tüfeği kazayla ateş alan şahıs yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:30 Kaynak: AA
'te temizlediği av tüfeği kazayla ateş alan şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaayaboğaz köyünde oturan Ferhat Yıldız
(24), evinde temizlediği av tüfeği ateş aldı.
Ağır yarlanan Yıldız, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tüfekle şaka ölümle bitti
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