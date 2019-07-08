Son Dakika Haberleri: KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA
Son Dakika Güncel Haber

KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA

10 dakika önce

*Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlerken yaptığı kaza, kendi kask kamerasına işte böyle yansıdı.

KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA, System.String[]

*Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlerken yaptığı kaza, kendi kask kamerasına işte böyle yansıdı. 


 

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,
Silivri'de kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. O anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı. 
Olay geçtiğimiz günlerde Silivri TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Başka bir motosikletli arkadaşıyla birlikte otobanda ilerleyen sürücüsü motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli arkasına baktığı sırada motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü şans eseri yara almazken, o anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medya hesabında, "Neymiş tek tekerde arkamıza bakmıyormuşuz" notunu düşerek paylaştı.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
Motosiklet, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilde can pazarı Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Son dakika! Ali Babacan AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]