Son Dakika Haberleri: Kazazede Bisikletçinin Gözü 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda

Kazazede Bisikletçinin Gözü 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda

33 dakika önce

Pozitif kişiliği sayesinde umutsuzluğa kapılmayıp hayata sıkı sıkı sarılan Asa, iyileşme sürecinde hedefini 2020 Paralimpik Olimpiyatları olarak belirledi.

Kazazede Bisikletçinin Gözü 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda, System.String[]
Pozitif kişiliği sayesinde umutsuzluğa kapılmayıp hayata sıkı sıkı sarılan Asa, iyileşme sürecinde hedefini 2020 Paralimpik Olimpiyatları olarak belirledi. Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi.

Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa'ya hayatının en güzel sürprizini TREK Türkiye yaptı. Yarışta kullandığı bisikletin üreticisi olan marka, bu zorlu süreçte Asa'nın yanında olduğunu göstermek için bisiklet armağan etti.

Hediyeden dolayı teşekkür eden Asa, kendisininkine benzer hikayelere sahip insanlara örnek olmak istediğini de ifade ederek, "Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Benim gibi güçlü duran insanları, dezavantajları avantaja çevirmeye davet ediyorum. Birlikte başarabiliriz" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:40 

Türkiye, Güncel
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