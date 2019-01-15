Kazazede Bisikletçinin Gözü Paralimpik Olimpiyatlar'da

Geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği bir kaza sonrası her iki bacağını da kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa'nın hedefi Paralimpik Olimpiyatlar.

Geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği bir kaza sonrası her iki bacağını da kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa'nın hedefi Paralimpik Olimpiyatlar.



Profesyonel bisikletçi Barış Asa, geçtiğimiz temmuz ayında Bursa'da yaşadığı kaza sonucu her iki bacağını birden kaybetti. Antrenmanda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durduğu sırada bir otomobilin çarpması sonucu dizden aşağısı kopan bisikletçinin hayatı tamamen değişti. Pozitif kişiliği sayesinde umutsuzluğa kapılmayıp hayata sıkı sıkı sarılan Asa, iyileşme sürecinde hedefini Paralimpik Olimpiyatlar olarak belirledi.



Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, Paralimpik Olimpiyatlar'ın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi.



Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa'ya TREK Global aracılığıyla Pro Continental Trek Segafredo Takımı'nın kullandığı bir bisiklet armağan edildi.



Asa, kendisininkine benzer hikayelere sahip insanlara örnek olmak istediğini ifade ederek, "Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Benim gibi güçlü duran insanları, dezavantajları avantaja çevirmeye davet ediyorum. Birlikte başarabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

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