KAZAZEDE KIZ, YARDIMA KOŞANLARIN SÖZLERİYLE AĞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

KAZAZEDE KIZ, YARDIMA KOŞANLARIN SÖZLERİYLE AĞLADI

15.07.2022 10:27

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan Tuana Ürey'i (11), yardımına koşanların sözleri korkuttu.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan Tuana Ürey'i (11), yardımına koşanların sözleri korkuttu. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi", "Şu teyzesine iki tokat atın" sözleri, Tuana'yı ağlattı.

Palandöken kavşağında, akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e Şerafettin Canpolat'ın kullandığı 25 H 0069 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yüzüstü yerde kalan Tuana'nın yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, kalkmak isteyen Tuana Ürey'i yerde kalması konusunda uyardı. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi, abla" gibi sözlerle yaşattığı panik, Tuana'nın korkup, ağlamasına neden oldu.

Bu arada elinden poşetlerini bırakmayan teyzesi panik içinde yeğenine yardım etmeye çalıştı. Sinir krizi geçirip, zaman zaman yeğenine çarpan otobüsü tekmeleyen Tuana'nın teyzesini hem çevredekiler hem de sağlık ekipleri sakinleştiremedi. Yeğenine sarılarak "Tuana beni öldürdün" diyen kadının sakinleşmediğini gören bir kişi, "Şuna iki tane vurun kendine gelsin" dedi.

Tuana Ürey, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ürey, evine gönderildi.

YORUMLAR
500
Otobüsün çarptığı mini kızı geçirdiği kaza değil yardımına koşanların sözleri ağlattı Otobüsün çarptığı mini kızı geçirdiği kaza değil yardımına koşanların sözleri ağlattı Kolombiya'da heyelanın vurduğu okulda 3 çocuk öldü Kolombiya'da heyelanın vurduğu okulda 3 çocuk öldü
Kaynak: DHA

Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZAZEDE KIZ, YARDIMA KOŞANLARIN SÖZLERİYLE AĞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 10:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: KAZAZEDE KIZ, YARDIMA KOŞANLARIN SÖZLERİYLE AĞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement