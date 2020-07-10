Kazazede kuşlar güneşten kartonla korundu - Son Dakika

Kazazede kuşlar güneşten kartonla korundu

Adıyaman'da 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobil içerisinde bulunan yaklaşık 20 muhabbet kuşunun güneşten etkilenmemesi için jandarma görevlileri kartonla gölgelik yaptı.

Adıyaman'da 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobil içerisinde bulunan yaklaşık 20 muhabbet kuşunun güneşten etkilenmemesi için jandarma görevlileri kartonla gölgelik yaptı.

Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Akpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Ö. yönetiminde 26 BB 075 plakalı Volkswagen marka otomobil Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza, sürücü ile eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kuşları güneşten korudu

Kazada otomobil içerisinde bulunan kafesteki yaklaşık 20 muhabbet kuşu, görevliler tarafından otomobilden çıkartıldı. Jandarma ekipleri kazada darbe alan kafesin içindeki kuşların, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıktan ve güneşten etkilenmesin diye üzerini kartonla gölgelik yaptı. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazazede kuşlar güneşten kartonla korundu - Son Dakika
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