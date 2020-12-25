Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı - Son Dakika

Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı

25.12.2020 19:23
Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alper Tolga Özcan'ın yere düşen telefonunu alan kimliği belirsiz kişi, kaçtı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alper Tolga Özcan'ın yere düşen telefonunu alan kimliği belirsiz kişi, kaçtı. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası görntülerine yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Asmalıevler Mahallesi, Şehit Pilot Teğmen İbrahim Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye Alper Tolga Özcan, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet devrilirken, savrulan Özcan'ın cebindeki telefon da düştü. Kazayı yara almadan atlatan Özcan'a çevredekier yardım etti. Bu sırada, yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi, yerdeki telefonu alıp, kazazede ve çevresindekilerin yanına gitti. Bir süre burada bekledikten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi, telefonu sahibine vermeden olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.Telefonunu bulamayınca güvenlik kameralarını araştıran ve bir kişi tarafından alındığını fark eden Özcan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Soruşturma başlatan polis, telefonu alan kişinin bulunup, yakalanması için çalışma başlattı.


Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı
Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı
Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı
Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazazede motosiklet sürücüsünün yere düşen telefonunu alıp, kaçtı - Son Dakika


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