Kazazede, Suya Düşen Aracın Sürücüsünü Kurtardı
1 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde aynı noktada meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, kazazedelerden biri, su birikintisine düşen aracın kadın sürücüsünü boğulmak üzereyken kurtardı.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde aynı noktada meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, kazazedelerden biri, su birikintisine düşen aracın kadın sürücüsünü boğulmak üzereyken kurtardı. Akdağmadeni
ilçesinden Sorgun'a giden Musa Açıkel (54) yönetimindeki 66 HN 056 plakalı otomobil, Çatmasöğüt mevkisinde yol kenarına devrildi.
Aynı noktada, Leyla Fakılı'nın (30) kullandığı 06 BEG 493 plakalı otomobil de yol kenarında bulunan 2 metre derinliğindeki su birikintisine devrildi. Kaza yapan araçları gören Emre Gököz (24) idaresindeki 06 FS 5987 plakalı otomobil de bu noktada refüje çarptı.
Hafif yaralanan Gököz ile araçtaki arkadaşı Okan Gümüşbıçak (25), suya düşen araçta yaralanan Leyla Fakılı'yı boğulmak üzereyken aracın arka camını kırarak kurtardı.
Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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