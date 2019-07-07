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Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazazededen şok eden hareket

1 saat önce

Bursa'da döner kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazazededen şok eden hareket, System.String[]
Bursa'da döner kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan bir yaralı, ambulansın içinde fotoğrafını çekip kendine baktı.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Caddesi'nde seyir halinde bulunan iki otomobile, kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yola savrulurken, İ.H., D.U. ve B.Ö. (3) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ambulansa bindirilen yaralılardan birinin cep telefonunu çıkarıp kanlar içerisinde kalan yüzünün fotoğraflarını çekip kendine bakması herkesi şaşırttı. Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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