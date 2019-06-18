Son Dakika Haberleri: Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi
Son Dakika Güncel Haber

Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi

58 dakika önce

SİNOP'un Erfelek ilçesinde, takla atan otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü.

Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi, System.String[]
SİNOP'un Erfelek ilçesinde, takla atan otomobil,  yol kenarındaki boş alana düştü. 1'i ağır 4 yaralı, yardım gelmesini olay yerinde yatarak bekledi. 
Kaza, öğle saatlerinde Erfelek ilçesi Mecitözü Tatlıca Şelaleleri mevkiinde meydana geldi. Tarık Bölükbaş, 34 CAD 833 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, yol kenarındaki boş alana düştü. Kazada sürücü Tarık Bölükbaş ile Gamze Yanık (18), Beyzanur Dere (21) ve Kadir Güllükaya (41) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, aracın yanına yatarak, yardım gelmesini bekledi. 
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan ve belindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Beyzanur Dere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Erfelek, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar hakim karşısına çıktı Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:04:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]