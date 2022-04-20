KAZAZEDEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

SULTANGAZİ TEM otoyolunda, maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutan kazazedeler ve görevli polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada savunma yapan Sanık Caner Erdogan, olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için kazanın yaşandığını ileri sürdü.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Erdoğan getirildi. Kazada ölen Dursun Sağlam'ın kardeşi Mustafa Sağlam ile oğlu Ali Abbas Sağlam, şikayetçi Yılmaz Bölüktaş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BİR ŞİŞE ALKOL ALDIM, ABARTILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Sanık Caner Erdoğan o gece 23.00 sıralarında, bir şişe alkol aldığını söyleyerek "Araba kullanacak durumdaydım. Abartılacak bir şey değil" dedi. Olay yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyleyen sanık Caner Erdoğan, "Beni kaza bölgesine iten başka bir araç vardı. Sarıyer istikametinden TEM otoyolunda orta şeritte giderken, kendimi sol şeride attım. Kısa sürede kaza yapan araçla karşı karşıya kaldım. Polis kaza yerine 65 metre kala dubalama yapmıştı. Aydınlatma veya başka bir önlem de yoktu. Sonuna kadar frene bastım, bir ses geldi ve sonrasında kaza oldu. Kısa süre sonra kendime geldim. Cam ve frenler patlamıştı, hava yastığı açıktı" dedi. Pişmanlık yaşadığını söyleyen sanık Erdoğan, "Keşke o yola girmeseydim. Herkesten çok özür diliyorum. Mahkeme huzurunda herkesten hakkını helal etmesini istiyorum, tek isteğim bu" diye konuştu.

"SANIĞIN KULLANDIĞI ARABA RÜZGAR GİBİYDİ"

Dursun Sağlam'ın kardeşi Mustafa Sağlam, otomobili kendisinin kullandığını belirterek, "Gazi mahallesini geçtim, yolda kaza olmuştu. Önümdeki araba, kazayı görünce aniden durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Karşıdan gelen aracı görünce de sağa kırdım ve bariyere vurdum. Bizde çok bir şey yoktu, eşim ve abim hafif yaralıydık. Eşim ambulansla hastaneye götürülecekti. Ben de abimle birlikte arabanın yanında duruyorduk. Polis geldi evraklarımızı sordu. O esnada bir ses duydum rüzgar gibi bir araç benim arabama vurdu. Ben yere savruldum beyin travması yaşadım, abim ise 30 metre ileriye sürüklenmişti" dedi. Yolda güvenlik önlemlerinin olduğunu söyleyen Mustafa Sağlam, "Üç şerit yol kapalıydı. İleride dubalar vardı. Hatta ek önlem olsun diye, arabamın kırık tamponunu dubaların da ilerisine götürüp bıraktım. Sanığın kullandığı araba rüzgar gibiydi. İki bira içti rüzgar gibi geldi bizi savurdu. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

"MESLEĞİME DÖNÜP DÖNMEYECEĞİM BELLİ DEĞİL"

Polis memuru Yılmaz Bölüktaşı ise "Kazaya gittiğimizde karayolları ekipleri yola duba koymuştu. Dubalar yeterli seviyedeydi. Araçların tepe lambası açıktı, benim üstümde yelek vardı. Kısa süre sonra bir araba çarptı bana. Sanığın kullandığı araç sol şeritten geldi ve bana çarptı. 3 ay hastanede ve 15 gün yoğun bakımda kaldım. Sol ayağımda sekme var. Kalça kısmımın altında organ kaybım var. Kazadan dolayı iş göremezlik raporu aldım. Mesleğime dönüp dönmeyeceğim hala belli değil, malulen emeklide olabilirim. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"1.03 PROMİL ALKOLLÜ VE TAM KUSURLU"

Davayla ilgili görüşünü açıklayan Savcı, sanık Caner Erdoğan'ın kaza yerine kontrolsüz giriş yaptığını, olay yerindeki kazazedeler ve polis memuruna çarptığını belirtti. Erdoğan'ın olay günü 1.03 promil alkollü olduğu bildirilen mütalaada, olay yeri inceleme ve Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre sanığın tam kusurlu olduğu vurgulandı. Savcı görüşünde polis memuru Yılmaz ve maktul Dursun Sağlam'ın olayda kusursuz olduğunu ifade ederek, sanık Caner Erdoğan'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Caner Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar verilerek, duruşma erteledi.

"AŞIRI HIZLIYDI, İLK DUBADAN 230 METRE SONRA DURABİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 Ağustos 2021 tarihinde TEM otoyolu Edirne İstikameti Avrupa Konutları karşısında yolun sol şeridinde maddi hasarlı bir kaza olduğu, polisler tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı anlatıldı. Polis ekiplerinin kaza tespit tutanağı tuttuğu sırada, Caner Erdoğan'ın kiralık bir araçla aşırı hızlı ve alkollü olarak güvenli alan içerisine önce dubalara, ardından Mustafa Sağlam ve maktul Dursun Sağlam'a çarptığı anlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle maktulün 67 metre, polis memuru Yılmaz Bölüktaş'ın ise 5 metre ileriye düştüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin aşırı hızlı olması nedeniyle ilk dubalama yerinden 230 metre ileride durabildiği belirtildi. Şüphelinin olaydan 30 dakika sonra alınan alkol raporunda 1.03 promil alkollü olduğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Caner Erdoğan'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.