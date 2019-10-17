Kazazedeye ilk müdahale Doktor Başkandan

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek yolu üzerinde meydana gelen motor kazasında 73 yaşındaki kadın yaralandı.



Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası yolda hareket halinde olan Muğla'nın Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kazayı görünce aracından inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri ile birlikte Rüzam Eroğlu isimli 73 yaşındaki kadına yapılan ilk müdahale sonrası ayağında kırık tespit edildi.



Yaşlı kadın 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA