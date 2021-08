Kazazedeye yardım ederken minibüsün altında kalan şahıs o anları anlattı - Son Dakika

Kazazedeye yardım ederken minibüsün altında kalan şahıs o anları anlattı

Ferhat Baran "Psikolojim bozuldu. Olayı anlatmak bile kolay değil"

"Yaralıya tampon yapmak için tişörtümü çıkardım bir anda minibüs aramıza daldı"

"Benim elime çarptı, kafam biraz eğik olsa eni de parçalayacaktı"

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasının ardından yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım ederken minibüsün çarpması sonucu yaralanan Ferhat Baran, yaşadığına hala inanamıyor.. O anları anlatan Baran " Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp boynuna tampon yaptım. Bir çok kişi umursamadan yanımızdan geçip gitti. O anda gelen minibüsle neye uğradığımızı anlamadık" dedi.

Manavgat'ta meydana gelen motosiklet kazasının ardından üç kişiyle birlikte yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım ederken minibüsün çarpması sonucu yaralanan Ferhat Baran, o anları anlattı. Akşam 22.45 sıralarından işten çıktığını ve motosikletiyle Salkımevler Mahallesindeki evine gitmekte olduğunu belirten Baran "Yoldayken hemen ileride araba ile motorun çarpıştığını gördüm. Baktım motorlu yere yığıldı. Çarpanlarda yardıma geldi. 2 kişiydiler. Baya telaşlıydı onlar da. Ben ambulansı çağırın diye bağırmaya başladım. O an gerçekten çok kötü bir manzara ile karşılaştım bu yüzden çok korktum. Yaralının boyun tarafı çok kötüydü. Sonra hemen tişörtümü çıkardım. Tampon yapmaya çalıştım ama kan çok kötüydü o an. Sonra 15 saniye geçmeden araç geldi hepimize birden vurdu. Benim sadece elime çarptı. Bir karış kafam eğik olsa beni de paramparça edecekti. Sonra zaten çok kötü oldum şoka girmişim hatırlamıyorum ama psikolojim tamamen kötü oldu. Gözümü kapattığım an o olay geliyor gözümün önüne. Ama çok hızlıydı o araba. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." dedi.

Kazanın ardından görüntüleri izlediğini ve şok olduğunu söyleyen Baran, " O insanların telaşı ve bizim oradan sağ çıkmamız gerçekten inanılmaz. Az daha kafam eğik olsa şuan burada konuşuyor olmazdım. Ben araç sürücülerini çok dikkatli olmalarını istiyorum. İnsanın canı bu kadar ucuz olmamalı. O adam ben tampon yaparken çok zor durumdaydı. Dibindeyim ve hala hissediyorum o yaranın kanamasını. Umarım kurtulur. Belki o araç çarpmasaydı daha iyi olabilirdi. İnşallah iyi olur. Ama ikinci araç benim önümden aldı yaralıyı. Metrelerce götürdü altında sürükledi. Ben kim sebep olduysa cezalandırılmasını istiyorum. Sonuna kadar da şikayetçi olacağım" dedi.