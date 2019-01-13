Son Dakika Haberleri: Kazazedeye Yardıma Gidenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kazazedeye Yardıma Gidenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

24 dakika önce

Konya'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kazazedeye Yardıma Gidenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Konya'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Özgür Özdemir'in kullandığı 42 BVE 22 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma koşan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı'ya, Salih G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil çarptı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını kaybetti.

Tedavileri süren Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih G'nin alkollü olduğu olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Konya, 3. Sayfa
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