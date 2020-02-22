Kazdağı Milli Parkı'na fotokapan konuldu - Son Dakika

BALIKESİR ve Çanakkale ili sınırları içerisinde bulunan Kazdağları 'nda yaşaması muhtemel ayı, kurt, vaşak, tilki, yaban kedisi, karaca ve yaban domuzu gibi türlerin tespit edilmesi amacıyla çeşitli noktalara Av Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü ile Kazdağı Milli Parkı Şefliği ekiplerince fotokapan konuldu.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, Kazdağı Milli Parkı'nın biyoçesitliliğinin korunmasında doğru kararlar alınabilmesi ve yaban hayatıyla ilgili yol haritasının belirlenmesi için yaklaşık iki yıl sürecek, büyük memeli türlere yönelik fotokapan ile tespit çalışmasına başlandığını bildirdi.Çalışma ile ilgili bilgi veren Gürkan, "Kazdağı Milli Parkı'nda bulunması muhtemel ayı, kurt, vaşak, tilki, yaban kedisi, karaca, yaban domuzu gibi türlerin fotokapanların yanı sıra habitat modellemesi, mevsimsel ve zamansal faaliyet durumlarının gözlemlenmesi gibi analizler yapılarak, popülasyon yoğunlukları da tespit edilebilecektir. Aynı zamanda bu veriler, Kazdağı Milli Parkı'nın bölgeleme çalışmasında da değerlendirilecek" dedi.

- Edremitbalıkesir