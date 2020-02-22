Kazdağı Milli Parkı'na fotokapan konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazdağı Milli Parkı'na fotokapan konuldu - Son Dakika

Kazdağı Milli Parkı'na fotokapan konuldu

6 saat önce

BALIKESİR ve Çanakkale ili sınırları içerisinde bulunan Kazdağları'nda yaşaması muhtemel ayı, kurt, vaşak, tilki, yaban kedisi, karaca ve yaban domuzu gibi türlerin tespit edilmesi amacıyla çeşitli noktalara Av Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü ile Kazdağı Milli Parkı Şefliği...

Kazdağı Milli Parkı'na fotokapan konuldu, System.String[]
BALIKESİR ve Çanakkale ili sınırları içerisinde bulunan Kazdağları'nda yaşaması muhtemel ayı, kurt, vaşak, tilki, yaban kedisi, karaca ve yaban domuzu gibi türlerin tespit edilmesi amacıyla çeşitli noktalara Av Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü ile Kazdağı Milli Parkı Şefliği ekiplerince fotokapan konuldu.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, Kazdağı Milli Parkı'nın biyoçesitliliğinin korunmasında doğru kararlar alınabilmesi ve yaban hayatıyla ilgili yol haritasının belirlenmesi için yaklaşık iki yıl sürecek, büyük memeli türlere yönelik fotokapan ile tespit çalışmasına başlandığını bildirdi.Çalışma ile ilgili bilgi veren Gürkan, "Kazdağı Milli Parkı'nda bulunması muhtemel ayı, kurt, vaşak, tilki, yaban kedisi, karaca, yaban domuzu gibi türlerin fotokapanların yanı sıra habitat modellemesi, mevsimsel ve zamansal faaliyet durumlarının gözlemlenmesi gibi analizler yapılarak, popülasyon yoğunlukları da tespit edilebilecektir. Aynı zamanda bu veriler, Kazdağı Milli Parkı'nın bölgeleme çalışmasında da değerlendirilecek" dedi.


- Edremitbalıkesir
Balıkesir, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 9 yıl sonra gelen itiraf: Siyasete girmeyi hiç istemedim, pişmanım
Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazdağı Milli Parkı'na fotokapan konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]