Kazdağı'nın Zirvesinde Kar, Eteklerinde Çiçekler

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağı'nın zirvesi karla kaplıyken, etek bölümleri şeftali bahçelerinin pembe çiçekleriyle farklı bir güzellik sunuyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağı'nın zirvesi karla kaplıyken, etek bölümleri şeftali bahçelerinin pembe çiçekleriyle farklı bir güzellik sunuyor.



Kazdağı'nın zirvesindeki kar ile eteklerindeki çiçekler aynı fotoğraf karesinde birleşti. 1774 metre yüksekliğindeki Kazdağı zirvesi halen beyaz örtüyle kaplıyken, aşağıya doğru indikçe ormanlarda yeşilin renkleri ilkbaharla birlikte daha belirgin hal aldı. Kazdağı'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç'in köylerinde çiçeklenen şeftali bahçeleri bölge sakinlerine tüm güzelliğiyle ilkbaharı yaşatıyor. Şeftali ağaçlarının açan pembe çiçekleri, yeşil örtü arasında ilginç bir görüntü oluşturuyor.



- Çanakkale

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