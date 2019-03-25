Son Dakika Haberleri: Kazdağı'nın Zirvesinde Kar, Eteklerinde Çiçekler

Kazdağı'nın Zirvesinde Kar, Eteklerinde Çiçekler

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağı'nın zirvesi karla kaplıyken, etek bölümleri şeftali bahçelerinin pembe çiçekleriyle farklı bir güzellik sunuyor.

Kazdağı'nın Zirvesinde Kar, Eteklerinde Çiçekler, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağı'nın zirvesi karla kaplıyken, etek bölümleri şeftali bahçelerinin pembe çiçekleriyle farklı bir güzellik sunuyor.

Kazdağı'nın zirvesindeki kar ile eteklerindeki çiçekler  aynı fotoğraf karesinde birleşti. 1774 metre yüksekliğindeki Kazdağı zirvesi halen beyaz örtüyle kaplıyken, aşağıya doğru indikçe ormanlarda yeşilin renkleri ilkbaharla birlikte daha belirgin hal aldı. Kazdağı'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç'in köylerinde çiçeklenen şeftali bahçeleri bölge sakinlerine tüm güzelliğiyle ilkbaharı yaşatıyor. Şeftali ağaçlarının açan pembe çiçekleri, yeşil örtü arasında ilginç bir görüntü oluşturuyor. 

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

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