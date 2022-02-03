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Kazdağları beyaza büründü - Son Dakika

Kazdağları beyaza büründü

03.02.2022 19:25

Kazdağları beyaza büründü Kazdağları'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan ve halen etkili bir şekilde devam kar yağışı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan kara...

Kazdağları beyaza büründü

Kazdağları'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

BALIKESİR - Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan ve halen etkili bir şekilde devam kar yağışı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan kara yolunu açık tutmak için ekipler bölgede çalışıyor. Kazdağları'nda kar yüksekliği 15 santimetreyi geçti.

Edremit ve Yenice Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kazdağları'ndan geçen kara yolunun kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

Hüseyin Demir: "Kar yağışı yoğun ama yolda bir sıkıntı yok. Karayolları çalışıyor. Yol şu an güzel, çalışıyor. Kar sabah 06.00'dan bu yana devam ediyor. Karayolları çok düzgün çalışıyor. Kapanması mümkün değil. Kapansa dahi yarım saat çok olsa 1 saat sürer." dedi. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kazdağları beyaza büründü
Kazdağları beyaza büründü
Kazdağları beyaza büründü

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Çanakkale, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları beyaza büründü - Son Dakika


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