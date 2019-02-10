Son Dakika Haberleri: Kazdağları Eteklerinde Deve Güreşi

Kazdağları Eteklerinde Deve Güreşi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

İlçe Belediyesi ve Edremit Deveciler Derneği iş birliğiyle Güre Mahallesi Edremit Arenası'nda düzenlenen güreşlerde, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden 136 deve yer aldı.

Hava sıcaklığının 12 dereceyi bulduğu Edremit Körfezi'nde deve güreşlerini yaklaşık 10 bin kişi takip etti. Develerin mücadelesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı konuşmada, deve güreşlerinin yüzyıllardır devam eden geleneksel bir kültür olduğunu, bunun yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.


Bugün Türkiye'nin birçok kentinden misafiri ağırladıklarını dile getiren Sırmalı, "Burada kültür olarak kaynaşma, birleşme meydana geliyor." ifadesini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana'dan yakınlarını ziyarete gelen Abdullah Çelik ise kardeşiyle ilk kez izledikleri deve güreşini beğendiklerini kaydetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinden getirdiği deve sucuklarını kurduğu stantta çiğ ve pişirerek satan Selim Özcan, "Deve sucukları genelde güreş hayatını tamamlayan ve kaçan develerden yapılıyor." diye konuştu.

Güreşlerde, Edremit Deveciler Derneği Kupası'nı "Yağız Efe", Edremit Belediye Başkanlığı Kupası'nı "Karagözoğlu" ile "Suat Bey" ve Edremit Kaymakamlık Kupası'nı ise "Kılınçbey" adlı develerin sahipleri kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Edremit Körfezi, Balıkesir, Kazdağları, Edremit, Spor
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