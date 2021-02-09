Kazdağları eteklerindeki köyün her yerinden su çıkıyor - Son Dakika
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Kazdağları eteklerindeki köyün her yerinden su çıkıyor

Kazdağları eteklerindeki köyün her yerinden su çıkıyor

09.02.2021 12:24

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkati çekiyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkati çekiyor. Kuraklık tehlikesinin ülke gündemini uzun süre meşgul ettiği bir dönemde 'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki köy, su bolluğuyla dikkat çekiyor.

'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyü ve çevresindeki yeraltı su kaynakları zenginliği şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor. Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy, görüntüsü ile Venedik'i andırıyor. Pınarbaşı'nda yaşayanlar, bu doğa olayının, suyun bollaştığı her Ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.

Köy muhtarı Hayrullah Özkan, her yıl kış gelip sular bollaştığında köyün altındaki kaynak sularının yüzeye çıktığını belirterek, "Köyün bir kısmı su altında kalıyor. Spor sahamız, yollarımız, her tarafımız şu anda su içerisinde. Bu nedenle yollarımız bozuluyor. Kış gelince halimiz böyle oluyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Güzel manzaralar oluşuyor. Biz bu şekilde olmasına razıyız. Yeter ki sularımız bol olsun. Her yerde kuralık olurken, köyümüzde şu an bol su var. Bu köyümüze güzellik katıyor" dedi.

'HAYAT SULARIN İÇİNDE GEÇİYOR'Pınarbaşı köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Tenar'ın evinin altında da yeraltı su kaynağı bulunuyor. Evinin içi ve bahçesi kış aylarında sürekli suyla dolan Tenar, "Son yağmurların ardından ev yine sular altında kaldı. Duvarların dibinden kaynıyor, bir baştan diğer başa kadar su doluyor evin içi. Gece gündüz sürekli su akıyor. Napalım böyle böyle hayat geçiriyoruz işte bu suların içinde" dedi.

Kaynak: DHA
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