Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü 2, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği de bir itfaiye aracı ile müdahale etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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