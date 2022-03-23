KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ - Son Dakika
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KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ

23.03.2022 12:05

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pıtıreli köyünde, trüf aşılı 450 meşe fidanı dikildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pıtıreli köyünde, trüf aşılı 450 meşe fidanı dikildi. Yüksek ekonomik değere sahip trüf mantarının yetişeceği bahçe, bölge halkına gelir sağlayacak.

Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, Trüf Aşılı Meşe Fidanı Bahçesi projesi hazırladı. Projenin hayata geçirileceği Pıtıreli köyü sınırları içerisinde trüf mantarı yetiştirmek için en uygun arazi belirlendi. Buradan toprak numunesi alındı. Analiz sonuçlarının uygun gelmesi üzerine trüf mantarı bahçesi oluşturmak için 4.2 hektarlık meşelik alana 450 trüf aşılı meşe fidanı dikildi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, kireçli topraklarda trüf mantarının daha iyi yetiştiğini belirterek, "Topraktaki kireç oranı yüksek olduğu için bu alanı seçtik. Denizli'deki orman fidanlığından getirdiğimiz trüf aşılı meşe fidanlarımızı diktik. Etrafını telle çevirdik ve koruma altına aldık. Trüf aşılı meşe fidanlarımızı yaz kuraklığından da korumak için sulayacağız. Çünkü alanın nemli olması gerekiyor. Burada bir trüf bahçesi kuracağız" dedi.

Pıtıreli köyü muhtarı Abdullah Avcıoğlu ise, trüf mantarı bahçesi kurulması için Orman İşletme Müdürlüğü'ne talepte bulunduklarını belirterek, "Bu talebimiz kabul edildi ve proje hazırlandı. Trüf mantarı ihraç edilen ekonomik değeri yüksek bir ürün ve köyümüze iyi bir gelir getirecek" diye konuştu.

Meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 santim toprak derinliğinde yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantar olan trüf, Akdeniz bölgesinde bilinir olmasıyla beraber dünyanın birçok bölgesinde bulunmakta.

KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ
KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ
KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ

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Orman İşletme Müdürlüğü, Kaz Dağı, Bayramiç, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ - Son Dakika


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