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Kazdağları için sahilde tango yaptılar

29 dakika önce

Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi'nin birlikte organize ettiği 'Yok etme dans et' ekinliğinin ikincisi, Kazadağları'nda yaşandığı ileri sürülen ağaç kesimine tepki olarak gerçekleştirildi.

Kazdağları için sahilde tango yaptılar, System.String[]
Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi'nin birlikte organize ettiği 'Yok etme dans et' ekinliğinin ikincisi, Kazadağları'nda yaşandığı ileri sürülen ağaç kesimine tepki olarak gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi Viranşehir Sanat Durağında bir araya gelen Mezitlililer, ağaç kesimine olan tepkilerini tango yaparak gösterdi. Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi'nin birlikte organize ettiği 'Yok etme dans et' ekinliğinin ikinci bölümünde doğaseverler, Kazdağları için dans etti. D&S Dans Akademisi dansçılarının muhteşem bir şov gerçekleştirdiği gecede, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da tango yaptı.

Kazdağları'nın üstünün altından daha değerli olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, "Kazdağları, Çanakkale'nin tek ve seçeneksiz su kaynağı baraj havzası üzerindedir. Burası, Türkiye'nin oksijen deposudur. Bir Kanada şirketi, siyanürle altın arama uğruna iki bin dönümlük alanda 200 bin ağacı yok etmiştir. Şairin söylediği gibi, 'Gitmesek te görmesek te o köy bizim köyümüzdür'. Kazdağları da hepimizin, bugün burada doğanın ve suyun zehirlenmesine karşı sesimizi duyuruyoruz" dedi. - MERSİN
Kazdağları, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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